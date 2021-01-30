Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Baygınlık geçirip raylara düşen kadının hayatını vatmanın dikkati kurtardı
Samsun'un Atakum ilçesinde tramvay durağında beklerken fenalaşıp raylara düşen kadının, vatmanın dikkati sayesinde kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.
Durakta tramvay bekleyen kadın, bir anda fenalaşarak rayların üzerine düşüp baygınlık geçirdi.
Durağa 10 metre yaklaşan tramvayın vatmanı Merve Yıldız Öker, bir kişinin rayların üzerinde yattığını fark etti. Tramvayı durduran Öker, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Kadın, ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
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