Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Burdur-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Burdur-Antalya kara yolunda öğle saatlerinden itibaren kar ve fırtına etkili oldu. Kara yolunun Burdur girişinde kar ve fırtına nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Kent merkezine yakın Antalya Kavşağı'nda ve Kurna rampasında olumsuz hava koşulları nedeniyle geçişlere izin verilmiyor.
Çeltikçi ilçesindeki Tekke rampalarında ise kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bildirildi.
Kara yolunda kent merkezinden Antalya istikametine, Çeltikçi ilçesinden ise Burdur istikametine ulaşım durduruldu.
Karayolları, polis ve jandarma ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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