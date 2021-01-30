Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında, kontrol noktasına girmemek için yapımı devam eden Bitlis-Diyarbakır kara yolunda ilerleyen minibüsü durdurdu.

Koltukları sökülen minibüste yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 45 Afganistan, 6 Pakistan ve 1 Bangladeş uyruklu göçmen ile onların yasa dışı geçişini organize ettiği belirlenen Ö.K. yakalandı.

Düzensiz göçmenlere, "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan 246 bin 792 lira idari para cezası uygulandı, organizatör Ö.K. ise tutuklandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

