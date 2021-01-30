Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da sağanak sonrası tarım arazileri su altında kaldı.
Menteşe ilçesinde sağanak nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.
Fethiye, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri suyla doldu.
İl genelinde yağışlar aralıklarla sürüyor.
Etiketler: Sağanak
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