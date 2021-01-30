Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mahsur kaldığı yerden kurtardığı buzağıyı sırtında taşıdı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Bolaman Irmağı’nda mahsur kalan buzağı Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı.
Irmakta otladığı sırada balçığa saplanması sonucu mahsur kalan buzağını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, zorlu bir mücadelenin ardından mutlu sona ulaşarak buzağı olduğu yerden çıkardı.
İtfaiye eri sırtında taşıdı
İtfaiye eri Ar buzağıyı araca kadar sırtında taşıdı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen buzağı sahibine teslim edildi.
Buzağısına kavuşan vatandaş itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: İtfaiye
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