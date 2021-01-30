Vali Gül, pandemi kurallarını uyulması gerektiğini söyleyerek, vatandaşları rehavete kapılmamaları yönünde uyardı.

Özellikle 75 yaş üstü vatandaşların aşılarını yaptırmalarını isteyen Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şunları söyledi:

"İlimizde yaklaşık iki aydır düşüş eğiliminde olan vaka sayıları maalesef tekrar yükselişe geçti. Şehrimizi ve kendimizi virüsten korumak için rehavetten kurtulup pandemi kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen 75 yaş üzeri hemşehrilerimiz aşılarını vurdursunlar."