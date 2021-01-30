Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta tekstil malzemesi yüklü tır küle döndü
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Gölova ilçesinde seyir halindeyken alev alan tekstil malzemesi yüklü tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'dan Ağrı'ya tekstil malzemesi götüren Sulhattin Tanrıverdi yönetimindeki tır, D-100 kara yolu Gölova yol ayrımı yakınlarında yanmaya başladı.
Alevler, kısa sürede tırın dorsesine sıçradı.
Yangını görenlerin Gölova Belediyesi itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti.
Söndürülen yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.
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