Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de şiddetli yağış etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.
Bayramiç'te sabah başlayan şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu.Terzi Tepe Sokak ve Kızılyar Caddesi civarında su baskını yaşandı.
Evren Sokak'ta bulunan Bayramiç Hint Assel Hayvan Koruma ve Geliştirme Derneğine ait hayvan barınağı da su altında kaldı.
Dernek yetkilisi Ahmet Kostak, kümesler su altında kalsa da hayvanlardan kayıp olmadığını söyledi.
Öte yandan, birçok sokakta şiddetli yağış nedeniyle taşlar yerinden söküldü. Bayramiç Belediyesi açıklama yaptı:
"Yoğun yağış ve su baskınından etkilenen vatandaşlarımız Belediyemize müracaat edebilir. Vatandaşlarımızın zararı, hasar tespitinin ardından Belediyemiz tarafından karşılanacaktır."
Etiketler: Yağış
Son Haberler
- 15:36
- 15:23
- 15:30
- 14:55
- 14:52
Sıradaki Haber
Koltukları sökülmüş minibüste 52 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz