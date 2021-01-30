Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erciyes Kayak Merkezi yolunda Jandarma denetimi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetimler şehrin farklı bölgelerinde sürdürülüyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciyes Kayak Merkezi yolunda denetim yaptı.
Kayseri'de Jandarma ve polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin farklı bölgelerindeki kara yolu uygulama noktalarında uygulama yaptı.
Uygulama noktasında araçları durduran jandarma, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.
Ekipler, kurallara uymayanlar hakkında tutanak tuttu.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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