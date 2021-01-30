İstanbul'da yer yer etkili olan fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar Avcılar'daki Ambarlı sahilinin çöple dolmasına neden oldu.

Dalgalar çöpün yanı sıra tekstil sanayiinde kullanılan iplik ve ponza taşlarını da sahile taşıdı.

Sahildeki bu görüntünün ardından ekipler harekete geçti ve bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Ambarlı Mahallesi’nde oturan Necmi Dinç çöplerin fabrika atığı olduğunu söyledi:

“İnsanlarımız pisliklerini attıkça, deniz bunları geri veriyor. Onlar atıyor, deniz getiriyor. Bunlar kot taşı. Hep zararlı maddeler. Kotları bunlarla taşlıyorlar. Çok hafifler, deniz getiriyor, kıyıya atıyor. İplik dolu burası. Pislikler denize akıyor.”