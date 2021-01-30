Burgaz Mahallesi'ndeki 3 bloklu bir sitede binaları ayıran istinat duvarının bir bölümü yıkılarak apartman bahçesine döküldü.

Durumu gören bazı vatandaşlar evlerinden aşağıya indi.

Duvarın çevresine Mudanya Belediyesi ekiplerince koruma bandı çekildi.

Site sakinlerinin daha önce istinat duvarında kayma olduğunu fark ettikleri, ihbar üzerine bölgeye gelen belediye ekiplerince duvarın çevresinin mühürlendiği ve durumun müteahhit firmaya söylediği öğrenildi.