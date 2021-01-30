Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da bir sitenin istinat duvarı çöktü
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir sitenin istinat duvarının bir bölümü çöktü.
Burgaz Mahallesi'ndeki 3 bloklu bir sitede binaları ayıran istinat duvarının bir bölümü yıkılarak apartman bahçesine döküldü.
Durumu gören bazı vatandaşlar evlerinden aşağıya indi.
Duvarın çevresine Mudanya Belediyesi ekiplerince koruma bandı çekildi.
Site sakinlerinin daha önce istinat duvarında kayma olduğunu fark ettikleri, ihbar üzerine bölgeye gelen belediye ekiplerince duvarın çevresinin mühürlendiği ve durumun müteahhit firmaya söylediği öğrenildi.
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