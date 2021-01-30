Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, bazı araçlar mahsur kaldı.

Yağış nedeniyle Şehzadeler ilçesinde Turgut Özal, Yukarıçobanisa, Akpınar ve Kazım Karabekir mahallelerindeki bazı noktalarda su baskınları meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Şirin Mahallesi'nde de köy deresinin taşması sonucu caddeler su ve taşlarla kaplandı.

Turgutlu ilçesinde ise Fatih Sanayi Sitesi'nden gelen yağmur suları, İzmir-Ankara kara yolunun büyük bölümünü kapattı, bir kamyon da su içinde kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının yaşandığı noktalara müdahalede bulundu.