Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 20:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kardan yolu kapalı mezradaki hastaya ambulans helikopterle ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Van'da karla kaplı yol nedeniyle ulaşılamayan hasta için ambulans helikopter havalandı.
Gevaş ilçesininin 3 bin 200 rakımlı Anaköy Mahallesi'ne bağlı Çığır mezrasında yüksekten düşerek yaralanan Metin'in yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.
Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olması yüzünden Van'da konuşlu bulunan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter bölgeye yönlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
Mezraya ulaşan sağlık ekipleri, ilk tedavisini yaptıkları Metin'i helikoptere alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.
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