Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Türkiye ile Çin arasında işletilecek üçüncü ihracat treninin hazırlıkları tamamlandı.

Türkiye'den Çin'e gidecek treni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uğurladı.

Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmada Türkiye'den Çin'e demir yoluyla ilk bor ihracatının gerçekleştiğine değindi:

"754 metre uzunluğunda, 42 konteyner yüklü trenimiz, Eskişehir Kırka'dan yola çıkan rafine bor ürünlerini Çin'in Xiyan şehrine 2 haftalık bir zaman diliminde ulaştıracak. İhracat trenimiz Türkiye parkurunu 2 Şubat'ta tamamlayacak. Daha sonra Bakü-Tiflis-Kars demir yolu üzerinden Xian şehrine ulaşacak. Türkiye'den Çin'e toplam 7 bin 792 kilometre yol kat edecek. Seyahat boyunca 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçecek. Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz. Özellikle son dönemde deniz yoluyla yapılan sevkiyatlarda yükselme trendi devam eden navlunlara karşı TCDD'nin yaptığı yurt dışı taşımacılık yeni bir alternatif ve önemli bir fırsat imkanı doğuruyor bizler için. Süreden tasarruf edebileceğimiz bir süreç. Sadece bizim açımızdan değil, ihracat yaptığımız pazarlar açısından da ciddi bir kazanım olacak."

Çin'in Xi'an şehrine bor taşıyan yeni ihracat treni Ankara Garı'ndan uğurlandı. pic.twitter.com/YXblZaG1DI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 29, 2021

42 konteyner içerisinde taşınacak olan Bor, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç ediliyor.

Trenin, yurt içi yolculuğu Ankara-Sivas-Kars güzergahından başlayacak. Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan üzerinden Çin’e geçiş yapacak.

Bor’un Çin yolculuğu 12 gün sürecek. Bu yolculukta 2 kıta, 2 denizi aşarak, 5 ülkeden geçiş yapmış olacak. Toplamda 7 bin 792 kilometre yol katedecek.