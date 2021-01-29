Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıkları, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki gizli yapılanmasını deşifre etti.

Örgütün gizli yapılanmasında yer aldığı belirlenen aralarında geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ve ihraç edilmiş askerlerin de olduğu 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüpheliler arasında 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile 2 sözde sivil sorumlu bulunuyor.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor.