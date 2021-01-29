Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 03:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere ile serbest ticaret anlaşması Meclis'te kabul edildi
İngiltere'nin Brexit kararı sonrasında Türkiye ile vardığı serbest ticaret anlaşmasını da içeren uluslararası anlaşmanın onaylanmasını uygun bulan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Türkiye'nin, İngiltere ve Kuzey İrlanda ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeydi.
Anlaşmanın detaylarına ilişkin hazırlanan kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Gümrük vergisi olmadan ticarete devam
Brexit sürecinin ardından Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile iki ülke arasındaki ticaretin güvence altına alınması hedefleniyor.
Meclis'te onaylanan anlaşma, Türkiye ve İngiltere'nin gümrük vergisi olmaksızın ticarete devam edebilmelerini sağlayacak.
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