Türkiye'nin, İngiltere ve Kuzey İrlanda ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeydi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin hazırlanan kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Gümrük vergisi olmadan ticarete devam

Brexit sürecinin ardından Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile iki ülke arasındaki ticaretin güvence altına alınması hedefleniyor.

Meclis'te onaylanan anlaşma, Türkiye ve İngiltere'nin gümrük vergisi olmaksızın ticarete devam edebilmelerini sağlayacak.