Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 00:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
Bakan Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak." dedi.
Türkiye'ye aşı sevkiyatı devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sabah itibariyle yeni sevkiyatın gerçekleşeceğini duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek." dedi.
İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 28, 2021
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