Bölgede siyasi istikrarsızlaşmaya sebebiyet veren terör gruplarına müsade etmek istemeyen Türkiye opersayon sinyalleri veriyor.

Sincar'daki PKK varlığı

Musul kent merkezine yaklaşık 120 kilometre mesafedeki Sincar, Suriye ve Türkiye’ye yakınlığı, Suriye’nin kuzeyindeki YPG/PKK ile Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesi arasında doğal bir koridor imkânı sunması ve İran’ın Suriye’ye erişiminde kritik bir güzergâh oluşturması açısından önem arz ediyor.

Uzmanlar jeopolitik açıdan önemli bir yerde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın temizlenmesi ve ortadan kaldırılmasının önemini vurguluyor.

[Fotoğraf: AA | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. (19.01.2021)]

Bakan Akar'ın Irak ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Irak’ın başkenti Bağdat ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’e yaptığı ziyaretler kapsamındaki yoğun temasları sırasında verdiği mesajlar, Türkiye’nin uzun süredir 'ikinci Kandil' olmasına izin verilmeyeceğini söylediği Sincar’a yönelik yeni operasyonun elinin kulağında olduğunu gösterdi.

Akar’ın Irak’taki görüşmelerinin ardından, Ankara-Bağdat-Erbil hattında mevcut siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve istihbarat paylaşımı gibi askeri konularda da işbirliğinin gelişeceği öngörülüyor.

[Harita: TRT Haber]

"Sincar tüm bölgeyi ilgilendiriyor"

TRT Haber yayınında olası Sincar operasyonuyla ilgili açıklama yapan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, "Sincar dediğimiz zaman temel bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Sincar, kuş uçumu Türkiye'ye yaklaşık 100 kilometre olan bir meskun mahal. Sincar dağının eteklerinde konuşlanmış bir bölge. Sincar harekatı dediğiniz zaman Türkiye-Sincar arasındaki alanın da etkilenebileceği son derece önemli bir fotoğraf olarak göze çarpıyor" dedi.

Ağar, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte Irak'a daha fazla eğileceğini belirtti. Irak ve Türkiye arasındaki iş birliğinin bu süreçte önemli olduğunu vurguladı.

Ağar, Sincar'a olası harekatın sadece Irak'ı ilgilendirmediğini, bölgenin de bundan etkilenebileceğini vurguladı.

Üzerinden dört ay geçen Sincar anlaşmasının imzalanmasından bu yana PKK ile birçok kez çatışma yaşayan, çok sayıda peşmergesini kaybeden ve petrol boru hattına PKK’nın yaptığı saldırıyla yaklaşık 100 milyon dolar kaybeden IKBY, PKK’nın Sincar başta olmak üzere Irak’ın kuzeyinden çıkarılması konusunda istekli olduğunu belirtiyor.

"Kaynayan kazanın içine buz kütlesinin atılması gibi olur"

Ağar, Sincar bölgesinin terör örgütü YPG/PKK'nın lojistik bağı için önemini şu şözlerle anlattı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla vurguladığı 40 bin tırın gittiği hat burası. Denklem doğru yerden kurulduğu zaman bunu göreceğiz. Harekat bölgesindeki aktörler son derece önemlidir. Bu sadece Sincar harekatı olmayacaktır. Çok daha fazlası ortaya çıkacaktır. Kaynayan kazanın içine kocaman bir buz kütlesinin atılması gibi bir harekat olur"

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

MGK'nın ana gündemi terörle mücadele

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvelik Kurulu toplantısı 4 saat 30 dakika sürdü. Toplantının ana gündem maddesi terörle mücadele ve bölgesel meseleler oldu.

MGK bildirisinde, terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, milli birlik, beraberlik ve Türkiye'nin bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulduğu açıklandı.

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her zaman benim bir sözüm var. Nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz. Olay budur" sözleri olası Sincar operasyonunun yakın bir zamanda gerçekleşebileceği ihtimalini düşündürdü.