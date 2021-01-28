Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 20:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 7 bin 279 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 670 yeni hasta tespit edildi, 129 kişi vefat etti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 173 bin 210 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1751 oldu, 8 bin 902 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi.
Etiketler: Son Dakika Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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