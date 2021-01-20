Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Irak’a yaptığı resmi ziyareti tamamladı.

Bölgenin geçtiği hassas dönemde yapılan önemli ziyaret kapsamında Bakan Akar, 36 saat içinde aralarında merkezi ve bölgesel yönetimin liderlerinin de bulunduğu 9 önemli görüşmeyi gerçekleştirdi, heyetler arası toplantılara başkanlık etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, programının sonunda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda yoğun temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Sincar çevresinden tamamen ayrılmadığına dair bilgilerimiz var"

Sincar’daki son duruma ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, “Görüşmelerimizde Sincar konusunu da gündeme getirdik, bazı bilgileri aldık. Şu an içinde bulunduğumuz durumda teröristlerin özellikle Sincar çevresinden tamamen ayrılmadığına dair bilgilerimiz var. Bu konuda özellikle Bağdat yönetimi, çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler. ‘Önümüzdeki dönemde alınacak bazı tedbirlerle teröristlerin buradan çıkmaları sağlanacak’ diye bilgi verdiler. Olayları yakinen takip ediyoruz. Bu konuda herhangi bir şekilde bizden yardım, destek isterlerse bunu da sağlamaya hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik” karşılığını verdi.

Irak ziyaretinin terörle mücadelede sahadaki yansımasının nasıl olacağının sorulması üzerine Bakan Akar şunları kaydetti:

“PKK’nın kaçacak deliği kalmadı”

“Önümüzdeki dönemde iş birliğimizin gerçekleşmesi ve bununla alakalı uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki iş birliği terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek. Bu konuda tarafların istekli olduğunu gördük. Hem uluslararası ortamı hem de mevcut durumu değerlendirdiğimizde artık PKK’nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz. Bu konudaki çalışmalarımızın yoğunlaştığını ve en son teröristi etkisiz hale getirerek hem Irak’ı hem de ülkemizi, asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Yoğun şekilde iş birliği devam ediyor. Dolayısıyla hem bölgesel yönetim hem de Bağdat ile yapacağımız iş birliği sonucunda teröristlerin sonunu getirmekte kararlı olduğumuzu buradan söyleyebiliriz.”

“Araziye olumlu yansıyacak”

Terörün tamamen bitirilmesi yönündeki Türkiye’nin kararlılığının muhatapları tarafından dikkatle dinlenildiğini ve not alındığını vurgulayan Akar, “Onların da bizimle benzer şekilde düşündüklerini gördük. Önümüzdeki günlerde ne yapılacağı konusunda kendileriyle konuştuk, görüştük. Yapacağımız çalışmaları sürdüreceğiz, karşılıklı heyetler arası görüşmelere devam edeceğiz. Bunların da kısa zamanda araziye çok olumlu şekilde yansıyacağına inanıyorum” diye konuştu.

Ortak operasyon sinyali mi?

“Araziye olumlu yansımasından” kastının ortak bir operasyon olup olmadığının sorulması üzerine Bakan Akar şu yanıtı verdi:

“Başlangıçtan bugüne böyle bir şey söylemek yerine, karşılıklı bilgi alışverişimizi sürdüreceğiz, bilgi değişimi konusunda uygun mekanizmaları kuracağız. Bu çalışmalarımızın etkinliğini artırmak için de iş birliğimizi gece-gündüz sürdüreceğiz. Bu konuda taraflar iradelerini ortaya koydular. Bu konuda özellikle bölgesel yönetimin iradesinin çok değerli, anlamlı ve saygıdeğer olduğunun da altını çizerek belirtmek istiyorum.”

Irak ordusuna destek

Irak merkezi yönetiminin ordunun güçlendirilmesi için Türkiye’nin desteğinin önemine yönelik açıklamaları hatırlatılarak görüşü sorulan Akar, Irak Silahlı Kuvvetleri’nin yeniden yapılanma sürecinin devam ettiğini anımsattı.

Bu konuda Irak ordusuna destek sağlayacaklarını ifade eden Akar, “Ayrıca NATO’daki bilgi ve tecrübemizi de Iraklı kardeşlerimize aktarmaya gayret göstereceğimizi buradaki görüşmelerimizde gündeme getirdik. Ortak eğitimler, tatbikatlar yapacağız. Ayrıca dil eğitimi konusunda da Irak ile mutabakata vardık. Personellerimizi karşılıklı olarak lisan öğrenmek için göndereceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin savunma sanayi, harp silah, araç, gereç ve mühimmat üretimi konusunda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Akar, bu konuda da Irak Silahlı Kuvvetlerine destek vereceklerini belirtti.

"Türkmen kardeşlerimiz için olumlu gelişmeler olacak"

Ziyaretinin son aşamasında Türkmenlerle bir araya geldiği hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, “Onların daha güvende ve rahat yaşamaları için yapılması gereken ne varsa, gerek bölgesel yönetim gerek merkezi yönetim tarafından alınması gereken ne tedbirler varsa bunları uygun şekilde iletip takip edeceğiz. Buradaki Türkmen kardeşlerimiz için inşallah gelecek dönemde olumlu gelişmeler olacak“ ifadelerini kullandı.

Bağdat ve Erbil'de kritik ziyaretler

Resmi ziyaretin ilk gününde Irak Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Akar, Iraklı mevkidaşı Cuma Anad Sadun El Cuburi ile bir araya geldi. Sonrasında Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kabul edilen Akar ve heyeti, Başbakan Mustafa Kazımi ve İçişleri Bakanı Osman Ali Ferhud El Ganimi ile görüştü.



Başkent’teki yoğun ziyaret trafiğinin ardından geceyi Erbil’de geçiren Akar, burada eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzan ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile ayrı ayrı görüştü.



Bakan Akar ve beraberindeki Orgeneral Güler’in ziyaretlerindeki son durak ise Irak Türkmen Cephesi’nin Erbil Ofisi oldu. Türkmenlerle bir araya gelen Akar’a ziyaret sırasında yoğun ilgi gösterildi.

