Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 22:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki'yi kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da hazır bulundu.
Etiketler: Afganistan Recep Tayyip Erdoğan
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