Önce Sincar’daki anlaşmazlıklar, ardından silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar ve ülkenin dört bir yanında yükselen tansiyonla beraber ABD Bağdat Büyükelçiliği’ne yapılan saldırılar…

Son dönemlerde Irak’tan gelen haberlerin sayısı ve Türkiye’yi ilgilendiren detayları her gün biraz daha artarken, bu gelişmelere Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Ankara ziyaretinin eklenmesi tüm bu gelişmelerin ne anlama geldiği sorusunu da bir kez daha gündeme taşıdı.

Irak’ta PKK ‘Biden dönemine’ hazırlık yapıyor

Emekli Tuğgeneral, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Erenel’e göre tüm yaşananlar hem birbiriyle hem de Türkiye ile doğrudan alakalı…

PKK güçlerinin Sincar’daki pozisyonuna dair farklı bilgiler kamuoyuna yansısa da teröristlerin merkezden çıkmadığını hatırlatan Fahri Erenel’in üzerinde durduğu temel nokta; PKK’nın Irak’ta ABD’nin yeni başkanı olarak seçilen Joe Biden dönemine hazırlık yaptığı düşüncesi.

[İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Fahri Erenel, Foto: Serhan Sevin - TRT Haber]

Pençe operasyonları sonrası bölgeden çekildiler

Fahri Erenel, Irak’ta yaşanan olayların farklı kilometre taşları olduğunu hatırlatarak, öncelikle Türkiye’nin Pençe serisi operasyonlarına vurgu yaptı.

“PKK’lı teröristler ‘Pençe’ operasyonlarından büyük zarar gördü. Tutunamadılar ve bölgeyi terk edip güneye ve güney batıya gitmek zorunda kaldılar” diyen Fahri Erenel, şöyle devam etti:

“Gittikleri yer Peşmerge güçlerinin vergi topladığı ve düzeni koruduğu yerler oldu. Orada halkı haraca bağladılar ve kendi düzenlerini kurarak ayrı bir yapılanmaya gitmek istediler. Sonrasında Erbil yönetimi ile ters düştüler. Hemen akabinde Erbil hükümetinde görevli bir isme suikast düzenlendi, Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı’na sabotaj yapıldı.

PKK’lı teröristler Irak’ta Barzani ve Talabani güçleri arasındaki çekişmeyi iyi kullandılar ve orada palazlanmak için adımlar attılar.”

[PKK ve ona bağlı yerel milislerin konuşlandığı Sincar'da örgüte ait eğitim kampları bulunuyor. Foto: AA]

PKK için Kandil’den sonraki en önemli durak: Sincar

Gelişmelerin merkezinde Sincar olduğuna değinen Erenel, bölgenin önemini “Kandil’den sonra PKK için en önemli ikinci durak” sözleriyle anlattı.

ABD’nin bölgede PKK güçleriyle yeni bir hakimiyet planı olduğuna işaret eden Erenel, bölgedeki temel hedefi şu şekilde anlattı:

“ABD bizzat destek sağladığı PKK güçlerinin Sincar ve çevresinde hakim olmasını istiyor. Çünkü burası son derece stratejik bir yer. Suriye ve Irak’ın kuzeyi için oldukça önemli bir nokta.

Eğer burada PKK’nın ve dolayısıyla ABD’nin yaklaşım tarzı kırılabilirse o zaman terör örgütünün Suriye ve Irak kuzeyindeki hakimiyeti biter. Irak’ın geleceğinin Sincar’dan geçtiğini söylemek abartı olmaz. Eğer burası PKK’lı teröristlere geçerse ülke fiili olarak 3’e bölünür.”

Irak üzerine düşeni yapmazsa Türkiye gereğini yapar

Peki ama tüm bu yaşananlara Türkiye nasıl bakıyor? Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ziyaretini sorduğumuz Erenel, “Bu görüşme Ankara’nın davetiyle oldu. Bence çok önemli bir ziyaretti. Kanaatim Ankara’nın ‘Gereğini yapın yoksa bize yaparız’ dediği yönünde” yanıtını verdi.

Gelinen noktada Türkiye’nin terörle mücadele ve sınırlarındaki terör unsurlarına dair tek bir geri adım atmasının mümkün olmadığının altını çizen Erenel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sincar bizim için de kritik. Orada PKK’nın kontrolü ele almasına kesinlikle izin veremeyiz. Gerekirse Ankara’nın müdahil olabileceğine inanıyorum. PKK güçlerinin temizlenmesi hususunda belki bir adım gelebilir.

Sincar’ın temizlenmesi ABD’nin en başından bu yana planladığı Suriye ve Irak kuzeyindeki kantonları birleştirerek terör devleti oluşturma fikrine set çeker ve bu hayal bir kez daha Türkiye’nin adımlarıyla suya düşer.”