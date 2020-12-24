Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
4. Sanal İstihdam Fuarı başladı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
4. Sanal İstihdam Fuarı bugün başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "Sanal fuarlarımız neticesinde, 10 bini aşkın vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk salgın döneminde iş arayan ve işvereni güvenli bir şekilde buluşturmak için “Sanal İstihdam Fuarı” uygulamasının dördüncüsünün bugün itibarıyla başladığını açıkladı.
Yarın da devam edecek fuara 11 ilden katılım sağlanacağını söyledi.
Bakan Selçuk, bugüne kadar 200 bine yakın özgeçmişin firmalara iletildiğini belirtti. "Sanal fuarlarımız neticesinde, 10 bini aşkın vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik” dedi.
İş arayanlar “sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr” adresi üzerinden firmalar ile görüşme yapacak.
Etiketler: İstihdam Zehra Zümrüt Selçuk
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