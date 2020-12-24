Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk salgın döneminde iş arayan ve işvereni güvenli bir şekilde buluşturmak için “Sanal İstihdam Fuarı” uygulamasının dördüncüsünün bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Yarın da devam edecek fuara 11 ilden katılım sağlanacağını söyledi.

Bakan Selçuk, bugüne kadar 200 bine yakın özgeçmişin firmalara iletildiğini belirtti. "Sanal fuarlarımız neticesinde, 10 bini aşkın vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik” dedi.

İş arayanlar “sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr” adresi üzerinden firmalar ile görüşme yapacak.