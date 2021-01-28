Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Cenevre'de devam eden, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turunda garantör ülkeler, Türkiye, İran ve Rusya önemli konularda görüş birliğine vardı.

3 garantör ülke, Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan taahhütlerini vurguladı.

Bu ilkelere tüm tarafların saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Komite'nin çalışmalarını desteklemeye hazır olduklarını teyit eden ülkeler, BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile sürekli iletişim halinde kalmak konusunda da anlaştı.



Türkiye, Rusya ve İran, Soçi’de 16-17 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülen görüşmelere de devam etme niyetinde olduklarını belirtti.