Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yatırım ortamı iyileştirilecek. İş yapma kolaylığı sağlanacak. Çalışma hayatı yeniden düzenlenecek.

İmza sirküleri kaldırılacak

Düzenlemeler kapsamında tüzel kişi tescil başvurularında imza sirküleri talep edilmesi uygulaması kaldırılıyor.

İhalelere itirazlar da elektronik ortamda yapılacak. İmza Kanunu'na elektronik mühür tanımı ekleniyor.

Elektronik mühür verilerinin izinsiz kullanımında 3 yıla kadar hapis ve para cezası öngörülüyor.

Teşvik sürelerine düzenleme

Ayrıca elektronik ortamda şirket kurulmasının altyapısı da oluşturulacak. Taşınır rehni uygulaması finansmana erişimde daha etkin kullanılacak.

Düzenleme kapsamında teknoloji geliştirme bölgelerinde teşviklerin süresi uzatıldı.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan teşviklerin süresi, 31 Aralık 2023'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak

Bu düzenleme ile girişimcilerin üzerindeki istihdam yükünün azaltılması amaçlanıyor.