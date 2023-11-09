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Türkiye
AA 09.11.2023 12:04

RTÜK'ün 6. Yerel Medya Buluşması Rize'de yapılacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Rize'de düzenleyeceği 6. Yerel Medya Buluşması toplantısında 19 ilden medya temsilcileri ile bir araya gelecek.

RTÜK'ün 6. Yerel Medya Buluşması Rize'de yapılacak

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, daha önceki toplantılarda 53 ilin medya temsilcileriyle bir araya gelen üst kurul yönetimi, Rize'deki 6. Yerel Medya Buluşması'nda 19 ilin yayın kuruluşu yöneticileriyle daha görüşecek.

Rize'nin yanı sıra Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Amasya, Tokat, Bayburt, Sivas, Çorum, Trabzon, Giresun, Artvin, Gümüşhane, Erzincan, Kars, Ağrı, Erzurum, Ardahan'ın yerel ve bölgesel medya temsilcileriyle yapılacak toplantı, 11 Kasım Cumartesi İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) ve Rize Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen toplantıya farklı illerden katılım sağlayacak yayıncılar, RTÜK'ten talep ve beklentilerini dile getirecek. Üst kurul da istişare doğrultusunda gerekli düzenlemeleri hayata geçirecek.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, kuruldaki daire başkanları görev alanlarına giren konularda sunumlar yapacak.

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