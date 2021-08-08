Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Salkıçor yaylasında mahsur kalan 4 kişi, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Rize'de Ortaköy Cimil yaylasına doğru dağ yürüyüşüne giden Hülya Azaklı, Fethi Azaklı, Ayşe Yazıcı ve Ömer Kamil Yazıcı dönüşe geçti.
Hava karardığı için önlerine çıkan dereyi geçemeyen 4 kişi jandarma ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine AFAD koordinesinde 3 İkizdere Arama Kurtarma personeli, 4 jandarma ekibi, 3 UMKE ve 3 sağlık görevlisi bölgeye ulaşmak için yola çıktı.
Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu 4 kişiye Salkıçor deresinin kenarında ulaşıldı.
Kurtarılan 4 kişi yapılan sağlık kontrolünün ardından ilçe merkezine indirildi.
Etiketler: Rize
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