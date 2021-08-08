Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da inşaatın istinat duvarı çöktü, bitişikteki binalar boşaltıldı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir inşaatın istinat duvarı çöktü, bitişikteki binalar boşaltıldı.
Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir inşaatta fore kazıklar kullanılarak yapılmaya çalışılan istinat duvarı, sabah saatlerinde çöktü.
Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ASKİ ekipleri yönlendirildi.
Olayın yaşandığı bulvarda güvenlik önlemi alan ekipler, inşaatın bitişiğindeki binalarda yaşayanları tedbir amaçlı tahliye etti.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da olay yerine gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, mağduriyetlerin kısa sürede giderileceğini söyledi.
Etiketler: Ankara
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