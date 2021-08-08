Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de fotoğraf çektirirken dalgalara kapılan genç kayboldu
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir genç fotoğraf çektirirken dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fotoğraf çektirirken dalgalara kapılarak denizde kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
İstanbul'dan arkadaşıyla Kandıra'ya gelen Hüseyin Yılmaz, Sardala Koyu'nda fotoğraf çektirmek amacıyla kayalıkların üzerine çıktı.
Aniden gelen şiddetli dalgalara kapılarak denize düşen Yılmaz, daha sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma, sağlık ve KOSKEM ekipleri sevk edildi.
Denizde kaybolan Yılmaz'ın bulunması için havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.
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