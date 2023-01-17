Rize'de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde düzenlenen 2 operasyonda toplamda 7 adet tabanca ele geçirildi.

Konu ile ilgili 10 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılırken, M.S. ile F.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.S. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.D. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.