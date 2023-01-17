Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 17:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Rize'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlar neticesinde 7 adet tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklandı.
Rize'de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde düzenlenen 2 operasyonda toplamda 7 adet tabanca ele geçirildi.
Konu ile ilgili 10 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılırken, M.S. ile F.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.S. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.D. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Rize Kaçakçılık
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