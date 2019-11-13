Türkiye
Rize'de kamyonun dereye yuvarlanma anı kamerada13 Kasım 2019 Çarşamba 10:51 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 11:05
Rize'de rampayı geri geri giden toprak yüklü kamyon, dereye yuvarlandı. Kamyon şoförünün ağır şekilde yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde, şantiyede yük taşıyan kamyonet rampayı geri geri giderken damperindeki yük nedeniyle bir anda yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.
Yuvarlanma anında toprak yüklü dorse kamyondan ayrıldı.
Kamyon şoförünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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