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Elazığ'da hemzemin geçitte kaza13 Kasım 2019 Çarşamba 10:14 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 10:18
Elazığ'da hemzemin geçitte yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Vedat Yiğit idaresindeki 22012 Malatya - Tatvan seferini yapan yolcu treni, Ataşehir Mahallesi'nde bariyersiz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım idaresindeki 23 BA 446 plakalı otomobile çarptı.
Trenin otomobili yaklaşık 200 metre sürüklediği kazada 3 kişi yaralandı.
Yaralılardan sürücü Yıldırım, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA
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