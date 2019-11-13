YTB, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarıyla güven ortamının sağlandığı bölgelerde, Türkiye'nin sosyal hayatın normalleşmesi ve toplumsal huzurun artırılmasına yönelik faaliyetlerine katkı sunuyor.

Bu kapsamda YTB, "Suriye Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları" kapsamında, Cerablus, Çobanbey, El Bab ve Azez'de 4 gün sürecek bir programı hayata geçirdi.

Büyük bir etkinlik tırı içerisinde, Hacivat ve Karagöz'den Rafadan Tayfa'ya, müzik dinletilerinden yarışmalı oyunlara, çocuklara yönelik içerikler barındıran program, ilk olarak 11 Kasım'da Cerablus'ta, 12 Kasım'da da Çobanbey'de gerçekleştirildi.

Özellikle yetimhanelerde kalan çocukların katılımının desteklendiği programla, bölgede yaşayan çocuk yaştaki soydaşlar olmak üzere bölgedeki tüm çocukların ve genç kuşakların ortak kültürel değerlere aşinalığının artırılması, savaş sonrası travmanın küçük yaş grupları nezdinde azaltılması amaçlanıyor.

Programa özellikle yetimhanelerde kalan çocukların katılımı destekleniyor. Programla bölgede yaşayan çocuk yaştaki soydaşlarımız başta olmak üzere bölgedeki tüm çocukların ve genç kuşakların ortak kültürel değerlere aşinalığının arttırılması; savaş sonrası travmanın küçük yaş grupları nezdinde azaltılması amaçlanıyor.

Kaynak: TRT Haber