MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde, ABD ile dostluk hukukunun Türkiye aleyhine işlediğini belirtti.

Devlet Bahçeli, "Terörle mücadele sürecimizde ABD’nin maksatlı ve mahsurlu engeller çıkarıp terör örgütleriyle "Al takke ver külah içinde" olmasının ne hukuken, ne vicdanen, ne de insanlık değerleri bakımından hiçbir izah ve ifadesi yoktur." açıklamasını yaptı.

"Terör örgütlerini kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecek"

Bahçeli, "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ’ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecektir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak görüşmeyi tarihi olarak nitelendiren Bahçeli, "Dileğimiz iki ülke arasındaki kronik sorunların köklü çözümlere kavuşturulmasıdır" ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, bu ziyareti tartışmaya açarak peşin yargılarla sonuç çıkmayacağını iddia etmenin Türkiye’ye haksızlık olduğunu vurgulayarak, "Zirveden çıkacak sonuç ne olursa olsun Türkiye tek yürektir, Sayın Cumhurbaşkanımız yalnız değildir" dedi.

Kaynak: TRT Haber