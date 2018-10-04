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Rize'de dere yatağındaki 7 katlı binanın yıkımı sürüyor

Rize'nin Muradiye beldesinde, şiddetli yağışların ardından gündeme gelen 7 katlı binanın yıkımına devam ediliyor.

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Rizede dere yatağındaki 7 katlı binanın yıkımı sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile sahiplerin anlaşmaya varmasının ardından binanın yıkımına dün başlandı.

Yıkıma, 7 saatlik çalışmanın ardından ara verildi.

Salarha Jandarma Komutanlığı tarafından sabah saatlerinde gerekli tedbirlerin alınmasının ardından, yıkıma devam edildi. Binanın sağ tarafının yıkım işlemi tamamlanırken, bina yakınında ev ve iş yerleri bulunması nedeniyle yetkililerin dikkatli davrandığı gözlendi.

Bölgede, söz konusu binanın yıkımının tamamlanmasının ardından, Muradiye Belediyesine ait ve içerisinde kiralık iş yerleri ile Kur'an kursu bulunan 4 katlı binanın da yıkımına başlanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: şiddetli yağışlar, sel, rize, bina
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