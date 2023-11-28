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Türkiye
İHA 28.11.2023 00:12

Rize'de deniz kenarındaki işletme adeta tsunamiyi yaşadı

Rize’nin Fındıklı ilçesinde bulunan deniz kenarındaki sosyal tesis bir anda dalgaların hedefi oldu. Tesis adeta tsunamiyi yaşadı. Çayeli ilçesinde ise dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil yolu sular altında kaldı.

Fırtına ve dev dalgalar Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor.

Şiddetli fırtınanın getirdiği dev dalgalar Rize'nin Fındıklı ilçesi sahilinde de etkili olurken, belediyeye ait sosyal tesislerin içerisine giren dalgalar, masa ve sandalyeleri sürüklerken, geride cam çerçeve bırakmayarak iş yerine zarar verdi.

Dalganın dükkana giriş anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. O anlar adeta bir tsunami felaketini andırdı.

Öte yandan Çayeli, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde ise Karadeniz Sahil Yolu sular altında kaldı. Dalgaların yola kadar çıkması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yer yer 2 şeridi de kaplayan sular nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, bazı noktalarda ise kontrollü bir şekilde geçiş sağlanıyor.

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Rize Fırtına
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