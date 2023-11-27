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Türkiye
AA 27.11.2023 23:45

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il merkezinde ve ilçelerde, 24-25 Kasım tarihlerinde, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleriyle ortaklaşa yürütülen operasyonda, Biga ve Lapseki'de 5 zanlının üst ve araç aramasında, çeşitli uyuşturucu maddeler, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ile "uyuşturucu madde kullanımı" suçlarından işlem yapılan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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