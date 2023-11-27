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Türkiye
İHA 27.11.2023 22:53

İskenderun’da 4 okulda eğitime bir gün ara verildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sahildeki bölgelerin fırtınada sular altında kalması nedeniyle 4 okulda eğitime bir gün ara verildi.

İskenderun’da 4 okulda eğitime bir gün ara verildi
[Fotograf: İHA]

Depremler sonrası çökmenin yaşandığı İskenderun sahili, geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınayla sular altında kaldı. İlçe merkezinde olumsuz hava şartları birçok noktada yaşamı olumsuz etkiledi.

İskenderun Kaymakamı Mehmet Sefa Demiryürek, ilçede 4 okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Kaymakam Demiryürek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şemsettin Mursaloğlu Anadolu Lisesi, Hanifi Uysal Ortaokulu ve aynı binayı kullanan İnönü Ortaokulu, bahçelerindeki su birikmesi ve ulaşım yollarının kapalı olması sebebiyle eğitim öğretime yarın da ara vereceklerdir” dedi. 

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