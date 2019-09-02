Rize'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış sonrası Boğaz Mahallesi'nde, 12 katlı iki bloktan oluşan Yamaç Sitesi'nin istinat duvarı çöktü.

Yaralananın olmadığı olayda, çevredeki 4 araç çöken duvarın altında kaldı. Duvardan kopan parçalar ise zemin kattaki site yönetim ofisine çarptı.

Polis ekipleri, site çevresinde güvenlik önlemi alırken, tedbir amacıyla binalardaki vatandaşlar tahliye edildi.

Rize Belediyesi ekipleri de çöken duvarın hafriyatını temizlemek için çalışma başlattı.

Derepazarı ilçesinde hasar gören iki ev boşaltıldı

Derepazarı ilçesinde de aşırı yağış dolayısıyla toprak kayması meydana geldi.

İlçeye bağlı Yanıktaş Mahallesi ile Eriklimanı Küme Evleri bölgesindeki birer evde, şiddetli yağış sonucu hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, hasar gören evleri tedbir amacıyla boşalttı.

İlçede farklı noktalarda meydana gelen heyelanlar, tarım arazilerine zarar verdi. Bazı yaş çay bahçelerine hafriyat doldu.

Kısa sürede olay yerine gelen Derepazarı Belediyesi ekipleri, tıkanan menfezlerin açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: TRT Haber, AA