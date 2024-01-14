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Türkiye
İHA 14.01.2024 10:38

Rize dondu: Gece sıcaklık eksi 22,5 dereceyi gördü

Türkiye’de gece en düşük hava sıcaklığı eksi 22,5 derece olarak Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit’te ölçüldü.

Rize dondu: Gece sıcaklık eksi 22,5 dereceyi gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası 22,5 dereceyle Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit olarak kayıtlara geçti.

Ovit’in ardından Bayburt’un Yaylalar köyünde eksi 20,8 derece, Erzurum’un İspir/Ulutaş’ta eksi 20,5 derece, Ardahan’ın Damal ilçesinde eksi 20,4 derece, Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer köyünde eksi 20,4, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezinde eksi 20,3, Erzincan Sakaltutan Geçidinde eksi 20,1 derece ve Sivas İmranlı’da eksi 20,1 derece olarak kaydedildi.

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