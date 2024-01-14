11 ilde 1629 yol yoğun kardan ulaşıma kapandı

Van'da iki gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 671 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı.

Karla mücadele ekipleri, mahalle yolları, ana arterler ve sokaklarda 390 araç ve 618 personelle karla mücadele çalışması yürüttü.

[Fotoğraf: AA]

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kentin bağlantı yollarında kar küreme çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için yollarda ve kaldırımlarda biriken karı iş makineleriyle başka bölgelere taşıdı. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.

[Fotoğraf: AA]

Bahçesaray ilçesinde, yolu kardan kapanan Çatbayır Mahallesi'nde rahatsızlanan 42 yaşındaki muhtar Eyüp Kayan, 112 Acil Sağlık ve belediye karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Kar kalınlığının 60 santimetreyi geçtiği merkeze bağlı Edremit ilçesinde de tek katlı evler, araçlar, duraklar karla kaplandı.

Hakkari

Kentte 3 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 298 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ve belediye ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yol ve caddelerde kar küreme çalışması yapıyor.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerindeki karı temizlemeye çalıştı.

[Fotoğraf: AA]

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından kapanan 114 köy yolunun 104'ünü açtıklarını belirtti.

Kapalı 10 köy yolunu açmak için ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye sererek soğuktan korumaya çalıştı.

[Fotoğraf: AA]

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar ve tipi sonucu 165 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Belediye ve karayolları ekipleri, kent merkezi ve ana caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.

Bazı vatandaşlar, araçların üzerindeki ve iş yerlerinin önündeki karı temizledi.

Rize

Rize merkezde 9, Ardeşen'de 4, Çamlıhemşin'de 12, Çayeli'nde 14, Derepazarı'nda 7, Fındıklı'da 2, İkizdere'de 16, Pazar'da 8, Güneysu, Hemşin ve Kalkandere'de 1'er olmak üzere toplam 75 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinin 122 personeli, söz konusu yolların açılması için 55 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması yürütüyor.

Artvin

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından merkezde 7, Ardanuç'ta 4, Arhavi'de 11, Borçka'da 20, Murgul'da 3, Hopa'da 1, Şavşat'ta 17 olmak üzere 63 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri 22 iş makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara geçidi ile Borçka-Hopa kara yolu üzerindeki Cankurtaran Tüneli giriş ve çıkışlarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan Atabarı Kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

[Fotoğraf: AA]

Giresun

İl Öze İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Çanakçı'da 4, Dereli'de 13, Doğankent'te 3, Espiye'de 13, Eynesil'de 8, Görele'de 18, Güce'de 13, Keşap'ta 25, Tirebolu'da 24 olmak üzere toplam 121 köy yolu ulaşıma kapandı.

Söz konusu yollarda 54 ekip, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon

Trabzon'un önceki akşam yüksek kesimlerde başlayan kar, dünden itibaren sahil ilçelerinde de etkili oldu.

Kar dolayısıyla Akçaabat ve Vakfıkebir'de ikişer, Araklı, Çarşıbaşı, Hayrat ve Düzköy'de üçer, Arsin, Köprübaşı, Sürmene ve Beşikdüzü'nde beşer, Of, Şalpazarı ve Tonya'da dörder olmak üzere 48 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin sahadaki çalışmaları devam ediyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar nedeniyle merkeze bağlı 8, ilçelerden Adaklı'da 9, Karlıova'da 7 ve Solhan'da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Siirt

Siirt'te kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden Şirvan'da 6, Pervari'de 2 ve Eruh'ta 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar ve tipi nedeniyle Pervari-Geçittepe mevkisi ile Pervari-Özpınar-Köprüçay (Doğanca) güzergahındaki yollar da ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları Siirt 94. Şube Şefliği ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 köy ve 8 mezra ile ulaşım sağlanamıyor

3 gündür kar yağışının etkili olduğu Beytüşşebap ilçesinde 15 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı.

Karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekipleri kapanan köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de kar temizleme, tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

Vatandaşlar evlerinin damında, esnaf ise iş yerinin önünde biriken karları temizliyor.

Kastamonu

Kastamonu'nun özellikle kuzey ilçelerinde dün başlayıp etkisini bugün de sürdüren yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları neticesinde, dün kapalı olan köy yollarının büyük bir bölümünde ulaşım tekrar sağlandı.

Ekipler, kapalı olan 118 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.