Koronavirüste birincil risk grubunda yaşlılar var. Özellikle 65 yaş üzerindekilerin sosyal izolasyonu önemli. Belediyeler de bunu sağlamak için harekete geçti.

Ankara'da Altındağ Belediyesi koronavirüs risk grubunda bulunanlar için, kapı kapı dolaşıp siparişleri alarak ev alışverişi yapıyor.

Belediye görevlileri, koronavirüs risk grubunda bulunan insanlar için, kapı kapı dolaşıp siparişleri alarak ev alışverişi yapıyor. Risk grubundakilerin dışarı çıkmaması için yapılan evde bakım hizmetlerinin detaylarını @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy aktardı. pic.twitter.com/1pW7OkJQWi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 21, 2020

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, ikametlerinde genç bulunmayan evler tek tek tespit edildi. Bir ekip oluşturuldu ve o evler ziyaret edilmeye başlandı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından geliştirilen proje ile virüsün etkileyebileceği tehlikeli yaş sınıfındaki bütün yaşlıların alışverişleri belediye personeli tarafından gerçekleştiriliyor. Alışverişin ardından, paketler ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Burdur'da da 65 yaş üstü ve kronik hasta olanların ihtiyaçları doğrultusunda alışverişleri yapıldı.

Kastamonu'da risk grubundaki vatandaşlardan ihtiyaç listesi alınıyor.

Market alışverişleri yapılarak, evlerine teslim ediliyor.

Örnek olan bu çalışmalar, yaşlıların evden çıkmalarındaki sorun ortadan kalkana kadar yurdun dört bir yanında sürecek.