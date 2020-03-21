Haber Giriş: Kaynak: AA
Bolu'da toplu taşıma kullanımı yüzde 74 düştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 74 düştü.
Türkiye'de genelinde koronavirüs tedbirlerinin yoğun olarak başladığı tarihten itibaren toplu ulaşım kullanan kişi sayısında düşüş yaşandı.
İlde toplu ulaşımı kullanan kişi sayısı 9-15 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 43 bin kişi iken 16-21 Mart tarihlerinde 11 bin kişi oldu.
Toplu ulaşımı kullanan yaşlıların sayısında da düşüş yaşandığı görüldü. Bolu'da 9-15 Mart tarihleri arasında 65 yaş üzeri 3 bin 700 kişi toplu ulaşımı kullanırken, 16-21 Mart tarihlerinde ise bin 700 kişi kullandı.
Bolu'da böylece toplu ulaşımı kullanan kişi sayısının yüzde 74 oranında düştüğü görüldü.
Etiketler: trafik Toplu taşıma kovid-19 koronavirüs BoluSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 12:12
Sıradaki Haber
Sivas'taki banklar iş makineleriyle kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz