Türkiye'de genelinde koronavirüs tedbirlerinin yoğun olarak başladığı tarihten itibaren toplu ulaşım kullanan kişi sayısında düşüş yaşandı.

İlde toplu ulaşımı kullanan kişi sayısı 9-15 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 43 bin kişi iken 16-21 Mart tarihlerinde 11 bin kişi oldu.

Toplu ulaşımı kullanan yaşlıların sayısında da düşüş yaşandığı görüldü. Bolu'da 9-15 Mart tarihleri arasında 65 yaş üzeri 3 bin 700 kişi toplu ulaşımı kullanırken, 16-21 Mart tarihlerinde ise bin 700 kişi kullandı.

Bolu'da böylece toplu ulaşımı kullanan kişi sayısının yüzde 74 oranında düştüğü görüldü.