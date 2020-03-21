Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'taki banklar iş makineleriyle kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bankları iş makineleriyle kaldırdı.
Sivas'ta belediye ekipleri, kent meydanında bulunan bankları kaldırarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için tedbir aldı.
Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankları bulunduğu yerden aldı.
Görevliler tarafından iş makinaları yardımı ile alınan banklar kamyonetlere yüklenerek depoya götürüldü.
Bankların kaldırılmasından dolayı belediyeye teşekkür eden vatandaşlardan Muhlis Yılmaz, "Doğru bir karar almışlar. Bu nedenle yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.
Etiketler: tedbir Sivas kovid-49 koronavirüs bankSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 12:04
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