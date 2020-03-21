Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacağı bölgede, Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, vatandaşların yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlardaki çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.