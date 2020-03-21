Fatih Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Sultanahmet Meydanı'nı dezenfekte etti.

[Meydanda bulunan az sayıdaki turist, dezenfekte çalışmalarını merakla izledi. Fotoğraf: AA]

Sultanahmet Meydanı'na gelen Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli özel kıyafetli ekipler, çevreyi dezenfekte etti. Dezenfekte işlemlerinin ardından oturaklar, çöp konteynerleri, kaldırımlar, Sultanahmet Camisi, Ayasofya Müzesi ve Dikilitaş Anıtı'nın çevresi ilaçlı suyla yıkandı.

Meydanda bulunan az sayıdaki turist, dezenfekte çalışmalarını merakla izledi.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin kullandığı dezenfektanın Sağlık Bakanlığı onaylı, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip olduğu, insan ve hayvanlara zarar vermediği belirtildi.