Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda yangın çıktı.

Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı binadaki depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, ilçede bir insani yardım derneğine ait içerisinde boyaların olduğu depoda meydana gelen patlama ile birlikte yangın çıktığını söyledi.

Değerli Hemşehrilerim Reyhanlıda İnsani Yardım Derneğinin deposunda bulunan yağlı boyalarda meydana gelen patlama ile birlikte yangın çıkmıştır. Yangın kontrol altına alınmıştır. 7 Yaralı hastanelere sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. — Rahmi Doğan (@dogan_rahmi) 8 Temmuz 2019

Yaralanan 7 kişi hastanede tedavi altına alınırken, yangın da kontrol altına alındı.

Kaynak: AA