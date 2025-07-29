Açık 38.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.07.2025 14:14

Rekorlarının kırıldığı yaz aylarında sıcak çarpmalarına karşı dikkat

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç, sıcaklık rekorlarının kırıldığı temmuz ve ağustos aylarında sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Rekorlarının kırıldığı yaz aylarında sıcak çarpmalarına karşı dikkat

Tokuç, sıcak çarpmasının vücudun ısı ve terleme mekanizmasının bozulması sonucu oluştuğunu söyledi.

Sıcak çarpmasına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini aktaran Tokuç, "Sıcak çarpmasında vücut ısısı 41 dereceye kadar yükselebilir. Ciltte kuruma, kızarıklık, kalp çarpıntısı, bilinç bulanıklığı ve bayılma gibi ciddi belirtiler görülebilir" dedi.

Sıcak çarpmasının genellikle sıvı ve mineral kaybıyla başladığını ifade eden Tokuç, "Önce sıcak krampları oluşur, ardından sıcak bitkinliği gelişir. Bu aşamada kişide halsizlik, yorgunluk, uyku hali, baş ağrısı, bulantı ve kusma olabilir. Eğer kişi çarpıntı yaşıyor ve baygınlık hissediyorsa, serin bir yere alınmalı ve sıvı desteği sağlanmalıdır. Ancak bir saat içinde iyileşme olmazsa sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.

"Bilinç kaybı varsa sıvı verilmemeli"

Sıcak çarpmasının ileri evresinde terleme mekanizmasının tamamen bozulduğuna dikkati çeken Tokuç, şunları kaydetti:

"Temmuz ve ağustos aylarında sıcaklık rekorları kırılıyor. Ülkemizde en yüksek sıcaklıkların görüldüğü aylar temmuz ve ağustos. Bu dönemde sıcak çarpmasıyla ilgili başvurular artıyor. Tarım ülkesiyiz, güneşe maruz kalma ve açıkta çalışma fazla. Yine inşaat işleri yaz döneminde artıyor. Açıkta çalışma fazla olduğu için sıcak çarpmasını çalışanlarda sık görüyoruz. Sıcak çarpmasında bilinci kapalı bir hastaya ağız yoluyla kesinlikle sıvı verilmemelidir. Bu durumda hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmelidir."

Özellikle 65 yaş üstü bireylere, küçük çocuklara ve kronik hastalığı olanlara 11.00-17.00 saatleri arasında dışarıda çok fazla kalmamaları uyarısında bulunan Tokuç, açık alanda çalışanlara ise sık sık gölgede mola vermelerini ve bol sıvı tüketmelerini önerdi.

ETİKETLER
Hava Sıcaklıkları Hava Durumu
Sıradaki Haber
Otomobilin motor bölümüne giren kedi 3 şehir gezdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:56
Gazze'deki hükümetten uluslararası basının bölgeye girişini engelleyen İsrail'e tepki
14:52
Ulaştırma ve Altyapı dergisinin ikinci sayısı "Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik" çıktı
14:37
Yerel Kalkınma Hamlesi'nde yatırım öncelikleri açıklandı
14:34
Sıcaklıklar 23 ilde 40 dereceyi aştı
14:33
Sesin gücünü TRT Akademi ile keşfedin
14:38
Otomobilin motor bölümüne giren kedi 3 şehir gezdi
Karabük'te orman işçilerinin alevlerle mücadelesi sürüyor
Karabük'te orman işçilerinin alevlerle mücadelesi sürüyor
FOTO FOKUS
Otomobilin motor bölümüne giren kedi 3 şehir gezdi
Otomobilin motor bölümüne giren kedi 3 şehir gezdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ