Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 01:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Refüje çıkan araç takla attı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Avcılar'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıkarak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı.
Kaza, saat 23.45 sıralarında Avcılar Yanyol'da meydana geldi.
Avcılar'dan Topkapı istikametine giden otomobilin sürücüsü Özgür G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje çıktı. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak yol kenarına savruldu.
Kazada araç sürücüsü Özgür G. ile yanındaki Beyzanur T. yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası İstanbul
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