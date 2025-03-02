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Türkiye
AA 02.03.2025 15:58

Ramazanın ilk iki haftası bahar havasında geçecek

Yurt genelinde sıcaklık artacak, ramazanın ilk iki haftası bahar havasında geçecek. Yarından itibaren 3 gün boyunca yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinde olması tahmin ediliyor.

Ramazanın ilk iki haftası bahar havasında geçecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, mart ayı itibarıyla batı kesimler başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklığın artmaya başladığını ve mevsim normallerinin üzerine çıktığını belirten Acar, "15 Mart'a kadar iç kesimler ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üstünde olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Gelecek 3 gün kuzey kesimlerden gelen yağışlı havanın görüleceğini bildiren Acar, yarın tüm yurtta yağışlı havanın hakim olacağını söyledi.

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Yağışların, batı ve iç kesimlerde sağanak, doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını dile getiren Acar, "Özellikle Kayseri, Sivas, Erzincan ve Gümüşhane çevrelerindeki kar yağışlarının biraz daha kuvvetli olma ihtimali var." diye konuştu.

Acar, güneybatı kesimlerinde denizlerde rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğini aktardı.

Çarşambadan sonra yurt genelinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını belirten Acar, ramazanın ilk iki haftasının bahar havasında geçeceğini dile getirdi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara ve İstanbul'da sıcaklığın 15 dereceye kadar çıkacağını vurgulayan Acar, iki ilde yağışın sağanak şekilde görüleceğini söyledi.

Başkentte yarın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olabileceğini ifade eden Acar, bunun uyarı niteliğinde olmadığını dile getirdi.

Hava tahmin uzmanı Acar, İzmir'de yarın özellikle iç kesimlerde kuvvetli sağanağın etkili olacağını, sıcaklığın ise çarşambadan sonra 19-20 dereceye çıkacağını kaydetti.

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